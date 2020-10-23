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Василиса Володина рассказала, что категорически нельзя делать в ретроградный Меркурий
Фото: Официальный аккаунт Василисы Володиной в Instagram (instagram.com/vasilisa.volodina)

Василиса Володина рассказала, что категорически нельзя делать в ретроградный Меркурий

Ростислав Зубков

Звезды

До 3 ноября люди будут испытывать влияние ретроградного Меркурия. О том, что категорически нельзя делать в это время, рассказала астролог Василиса Володина.

По ее словам, в эти периоды обостряется желание бесконтрольно делать покупки, однако не следует поддаваться этим соблазнам, поскольку приобретенные вещи попросту не будут радовать или же испортятся.

— Покупать во время ретроградного Меркурия нельзя. Воздержитесь, пожалуйста! — написала Володина в Instagram и призвала женщин быть особенно осторожными в этом вопросе.

Мысли о покупке в период «ретро-Меркурия» можно отгонять по-разному. Например, можно проверить личные вещи и убедиться, что в трате денег нет смысла, так как «необходимый» предмет уже есть. Если похода в магазин не миновать, необходимо проверять технические особенности товара и сохранять чеки, подчеркивает астролог.

Она также отметила, что до 3 ноября лучше всего заниматься саморазвитием.

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астрологВасилиса Володинаретроградный Меркурий
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