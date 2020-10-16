Астролог объяснила, как повлияет на людей Венера в знаке Девы

Фото: instagram.com/vasilisa.volodina

Астролог и телеведущая Василиса Володина сообщила, что Венера перешла в знак Девы. О том, как это отразится на жизни людей, она рассказала на личной странице в Instagram.

Володина пояснила, что такое положение планеты может принести как плохие, так и хорошие события.

— С одной стороны, положение Венеры сейчас дискомфортно для нее, с другой, есть кое-какие преимущества. Она похожа на венценосную особу, которую изгнали из ее королевства — в целом плохо дело, но при этом есть свои радости, — отметила астролог.

Как она добавила, в жизни не бывает только позитивных или только негативных красок. Текущее положение Венеры приведет к притуплению эмоций, но одновременно заставляет людей вспомнить о разуме и несколько раз подумать перед тем, как действовать.

Ранее Василиса Володина рассказала, как новый этап ретроградного Меркурия повлияет на людей. Она напомнила, что период продлится до 3 ноября.

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