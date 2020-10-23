Продажи новых iPhone 12 и 12 Pro стартовали в России

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Россия, Москва, Тверская улица, 27с2 Карта всех событий

В России стартовали продажи новых iPhone 12 и 12 Pro. Первый претендент на покупку нового iPhone в re:Store на Тверской улице в Москве встал в очередь за смартфоном за час до начала продаж. Сама очередь насчитывает всего четыре человека. Об этом в пятницу, 23 октября, сообщил корреспондент РИА Новости.

— Я встал в очередь минут 30 назад, и здесь никого не было. Я пришел с другом, он второй в очереди, но покупать не планирует, — рассказал Михаил, который первым стоит в очереди.

Третий и четвертый претенденты — Егор и Антон. Они встали в очередь спустя 15 минут и планируют сначала посмотреть смартфоны, а потом приобрести их. По мнению Антона, отсутствие традиционной большой очереди к магазину до старта продаж связано с пандемией коронавируса.

Согласно данным на сайте Apple, iPhone 12 будет стоить в России от 79 990 до 94 990 тысяч рублей в зависимости от объема памяти, iPhone 12 Pro — 99 990-129 990 тысяч рублей.

13 октября компания Apple презентовала новый iPhone 12. В линейку также вошли два других смартфона — iPhone 12 mini и iPhone 12 Pro Max. Продажи iPhone 12 и iPhone 12 Pro в России стартовали 23 октября, а iPhone 12 mini и iPhone 12 Pro Max станут доступны с 13 ноября.

После презентации смартфона россияне начали продавать места в очереди за устройствами. По данным сервиса Авито, их стоимость варьируется от 9900 до 100 000 рублей.

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