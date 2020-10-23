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Самые перспективные стартапы в сфере образования выберут в Москве
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Самые перспективные стартапы в сфере образования выберут в Москве

Юлия Ямпольская

Город

Компании, которые создают инновационные проекты в сфере образовательных технологий, смогут получить помощь ведущих специалистов и наладить сотрудничество с крупными корпорациями. Для этого необходимо принять участие в конкурсе EdTechChallenge B2B.

Финалисты смогут улучшить показатели бизнеса, а также представить инновации инвесторам и заказчикам. Наиболее перспективные участники пройдут пилотное тестирование на площадках крупных корпораций. Подать заявку можно до 11 ноября на платформе i.moscow. Итоги подведут 23 декабря.

Глава столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин отметил, что интерес к онлайн-обучению находится на пике спроса.

— У российского рынка EdTech есть два ключевых преимущества. Это динамичное развитие и готовность к быстрому внедрению инноваций. К участию в конкурсе приглашаются стартапы, работающие в сегменте B2B. От них ждут современных решений в области HR-tech, talent-tech, дошкольного, школьного, корпоративного и дополнительного профессионального образования, — цитирует Фурсина официальный сайт мэра Москвы.

Московский инновационный кластер (МИК) является уникальным проектом для внедрения инноваций и развития корпорации между промышленностью, субъектами бизнеса, а также институтами, образовательными учреждениями и городом.

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