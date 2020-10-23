«Головная боль и гонка»: Подольская рассказала подробности о своей второй беременности

Фото: instagram.com/nataliapodolskaya

Наталья Подольская и Владимир Пресняков — младший вновь стали родителями. Звездная пара решила назвать ребенка Иваном. Фото с младенцем появилось в Instagram-аккаунте певицы.

Как оказалось, повторная беременность для Подольской прошла значительно быстрее, чем первая — большая часть беременности пришлась на время карантина. Несмотря на то, что живот у Подольской стал заметным достаточно рано, она старалась по возможности его скрывать.

— Мало двигалась, нужно было следить за набором веса, но я следила за набором сладостей. Набрала 12 килограммов — это чуть больше, чем с Темой, там было 11,3 килограмма. Вес — это моя извечная головная боль и гонка, — призналась Подольская, передает «Телепрограмма».

Помимо этого, Подольская старалась как можно меньше выходить из дома, чтобы не заболеть коронавирусом. После родов она оповестила всех своих подписчиков в «Инстаграме» и написала в публикации, что «все хорошо». А те в свою очередь поздравили звезду с пополнением в семействе: «Наташенька, поздравляю! Будьте здоровы!»; «Наташенька, любимая, какое счастье!»; «Ребята! Самые искренние поздравления!».

Это второй ребенок звездной пары. У Натальи и Владимира есть старший сын Артемий. В этом году ему исполнилось четыре года. Однако Владимир Пресняков — младший с появлением Вани принял почетный статус многодетного отца, потому как у него есть 29-летний сын Никита от первой жены Кристины Орбакайте.

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