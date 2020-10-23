Более 50 профессий москвичи смогут освоить в учебном центре «Профессионал»

/ Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

Более пяти тысяч жителей столицы прошли программы профессионального переобучения и повышения квалификации в учебном центре «Профессионал». Москвичи бесплатно смогли освоить нужные профессии по направлению Центра занятости населения города.

Директор центра «Профессионал» Елена Крутицкая рассказала, что в организацию обращаются люди, которые не могут сами найти работу. Кому-то необходимо обновить компетенции, а кто-то должен подтянуть свои знания.

— Кроме того, в центре можно освоить новую профессию с нуля. Для каждого человека подбирается индивидуальный план действий, который позволит ему вернуться на рынок труда. С начала года уже более пяти тысяч москвичей прошли программы профессионального переобучения, — цитирует Крутицкую официальный сайт мэра Москвы.

Городские программы профессионального переобучения нацелены на безработных жителей столицы, женщин с детьми-дошкольниками и жителей старше 50 лет. В учебном центре можно освоить более 150 образовательных программ по самым востребованным сферам. Среди них ИТ, коммуникации, предпринимательство, продажи, экономика и финансы, производственная сфера и сфера услуг.

Москвичи подберут себе программу, опираясь на личные потребности и базовое образование. Участникам доступно несколько форматов обучения — очный и дистанционный.

Жители столицы могут освоить удаленно более 50 современных специальностей. Например, веб-дизайн, компьютерная графика, разработка мобильных приложений, языки программирования, digital-маркетинг, SMM, PR, реклама, бухгалтерский учет, сметное дело, закупки.

Соискатели начинают искать работу во время обучения в центре. Консультанты организации помогают составить резюме, а также рассказывают о том, как успешно трудоустроиться и работать с источниками вакансий.

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