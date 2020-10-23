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Историк моды Васильев рассказал об отношении к смене ведущего «Модного приговора»
Фото: youtube.com / ЭМПАТИЯ МАНУЧИ

Историк моды Васильев рассказал об отношении к смене ведущего «Модного приговора»

Виктория Федотова

Звезды

Российский историй моды и телеведущий Александр Васильев объяснил свое отношение к смене ведущего программы «Модный приговор» на время своей болезни из-за коронавируса.

Он тепло отозвался об артисте и педагоге Николае Цискаридзе, который вел четыре выпуска программы.

— Я очень рад, что он выступил. Да, он симпатично вел, — отметил Васильев.

На вопрос Владислава Манучарова о том, не боялся ли Васильев, что потеряет работу, ведь он сам заменил на этой должности Вячеслава Зайцева, историк моды ответил с улыбкой.

— Это совершенно другие обстоятельства. Не потому, что я пришел и сказал: «Уходи». У меня даже мыслей таких не было. В Коммунарке я думал о жизни, а не о программе. Это все было коротко (замены ведущих — прим. «ВМ»). Мы же снимаем пулами, — напомнил Васильев.

Он отметил, что дизайнер Владислав Зайцев сам попросил его вести программу из-за проблем со здоровьем. Шоу выходит с 2007 года, Васильев ведет программу с 2009 года.

Видео опубликовано на YouTube.

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