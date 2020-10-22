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Александр Васильев назвал трендовый цвет этой осени
Фото: instagram.com/alexandre_vassiliev

Александр Васильев назвал трендовый цвет этой осени

Юлия Ямпольская

Звезды

Историк моды Александр Васильев назвал новый тренд осеннего сезона. Своим экспертным мнением он поделился в эфире программы «Модный приговор».

Эксперт отметил, что белые вещи стали очень популярны. Васильев подчеркнул, что оттенок действительно привлекает модниц.

— Белый цвет — один из трендовых цветов этой осени. Очень часто в начале каждого века белый цвет входит в активную моду. Очень многие вечерние платья и на кинофестивалях, и на ковровых дорожках сейчас белые, — уточнил ведущий.

Он также добавил, что белый не является практичным цветом для города, однако действительно смотрится эффектно.

Ранее стилист Эвелина Хромченко рассказала, какие сумки в моде в этом сезоне.

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модамодный трендАлександр Васильев
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