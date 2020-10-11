Васильев рассказал, какую одежду не должны носить женщины с формами
В программе «Модный приговор» на Первом канале героиней стала девушка с пышными формами, на которой многие наряды выглядели бы красиво. Однако стилисты не только не улучшили ее внешний вид, а наоборот, показали ее с худшей стороны.
Историк моды Александр Васильев объяснил, в чем причина неудачного фэшн-эксперимента.
— Выход нашей героини показывает нам всем, как не надо одеваться при фигуре с женственными формами. Геометрия — самый плохой вариант для такой конструкции бедер и ног. Юбка, напоминающая тетрадку в клетку, расширяет бедра и перерезает нашу героиню ровно пополам. Блок черного и белого — абсолютная ошибка стилиста! Так же, как и куртка с геометрическим зигзагообразным рисунком, которая делает нашу героиню приземистой и яйцеобразной, — пояснил Васильев.
Ранее Эвелина Хромченко назвала элементы одежды, которые помогут омолодить образ. Гостем шоу стала Ольга Николаевна, которой уже за 70.
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