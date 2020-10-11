Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Васильев рассказал, какую одежду не должны носить женщины с формами
Александр Васильев рассказал об ошибках женщин / Фото: instagram.com/alexandre_vassiliev

Васильев рассказал, какую одежду не должны носить женщины с формами

Юлия Курганова

Общество

В программе «Модный приговор» на Первом канале героиней стала девушка с пышными формами, на которой многие наряды выглядели бы красиво. Однако стилисты не только не улучшили ее внешний вид, а наоборот, показали ее с худшей стороны.

Историк моды Александр Васильев объяснил, в чем причина неудачного фэшн-эксперимента.

— Выход нашей героини показывает нам всем, как не надо одеваться при фигуре с женственными формами. Геометрия — самый плохой вариант для такой конструкции бедер и ног. Юбка, напоминающая тетрадку в клетку, расширяет бедра и перерезает нашу героиню ровно пополам. Блок черного и белого — абсолютная ошибка стилиста! Так же, как и куртка с геометрическим зигзагообразным рисунком, которая делает нашу героиню приземистой и яйцеобразной, — пояснил Васильев.

Васильев рассказал, какую одежду не должны носить женщины с формамиФото: «Модный приговор» Первый канал

Ранее Эвелина Хромченко назвала элементы одежды, которые помогут омолодить образ. Гостем шоу стала Ольга Николаевна, которой уже за 70.

Читайте также: Снимайте это немедленно. Разбираем наряды звезд на открытии Московского международного кинофестиваля

стильодеждаАлександр Васильев
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Человек всегда ждет чуда

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Вторая ковидная — не волна, но война

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Санкции против Белоруссии: звучит грозно, на деле — пшик

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Если вам захочется жениться на кобыле...

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис

Давайте просто сделаем это

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Ставки сделаны: почему букмекеры больше не верят в Трампа

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Если оторвать взгляд от экрана

Все мнения
О проекте