Снимайте это немедленно. Разбираем наряды звезд на открытии Московского международного кинофестиваля

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Московский международный кинофестиваль радует зрителей не только интересными картинами. Модники и модницы с нетерпением ждут выходов звезд на красную ковровую дорожку, почти под лупой рассматривают их образы и «перемывают косточки». «Вечерка» вместе со стилистом и дизайнером одежды Сергеем Никулиным обсудила, как выглядели звезды отечественного кино.

Большинство гостей пришли в черных или темных нарядах. Вообще, тут нет ничего удивительного. Во-первых, это сезонная история. Когда заканчивается лето и ты понимаешь, что впереди много месяцев без солнца, пасмурной погоды, настроение само собой ухудшается и находит отражение в выборе оттенков.

Пандемия тоже дала о себе знать. Люди испытывают чувство нестабильности и подсознательно делают выбор в пользу черного. Впрочем, с точки зрения моды и стиля серый и черный — это классика. Беспроигрышный вариант для любой фотосессии, выхода на красную дорожку или светского визита.

Дополнительные детали

Помимо платьев, внимание звезды уделили интересным аксессуарам. Например, Татьяна Михалкова, как всегда, появилась в ободке с бантиком — неизменным дополнением к ее образу. Олеся Судзиловская предпочла элегантную меховую накидку темного цвета. В сочетании с нежным платьемкомбинацией это создало образ дивы из 20-х годов прошлого столетия. Победу за самый полезный и необходимый аксессуар можно присудить актрисе Марине Зудиной. К платью она подобрала блестящую маску, расшитую сияющими и переливающимися пайетками.

Елизавета Боярская

Ассоциируется с эстетикой Дольче. Кружевная блуза и брюки издалека очень напоминают комбинезон. Верх дополнительно «усилен» рукавами-«фонариками», которые входят в один из трендов этой осени. Бело-черное в таких сечениях — это очень итальянское сочетание.

Софья Эрнст

Такие блестящие материалы очень актуальны, в тенденциях 90-х. Но, если честно, выглядит образ немного по-эльфийски. Верх разнится с низом, как будто это не связанные между собой детали. Сложно их визуально воспринимать как единое целое. Не совсем удачное платье. Возможно, стоило бы выбрать что-то более понятно укомплектованное.

Елена Борщева

Еще один проходной наряд. Как и в случае со Шмыковой, нет ощущения, что кто-то приложил усилие, подбирая образ. Красно-морковное платье, черные туфли и клатч. Цвет украшает Елену, но сама модель платья... Похоже, что у дамы закончился рабочий день, и она вспомнила, что у нее завалялось приглашение на торжество.

Варвара Шмыкова

А вот и первый «аутсайдер» среди нарядов. Он не ощущается стильным. Такое чувство, что из гардероба было выбрано первое попавшееся светлое платье, сверху накинута куртка, потому что уже надо было выбегать из дома. Кэжуал — классный стиль, но не для таких торжественных церемоний. Возможно, ей важнее актерская игра, а не внешняя мишура.

Оксана Акиньшина

Комбинезон — тренд уходящего сезона. Он позволителен даже тем, кто очень чутко следует моде. Оксана выбрала лаконичный фасон, добавила к нему тонкий ремень и ювелирные украшения. Просто, но со вкусом.

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Вадим Верник

Этому образу можно поставить «плюсик». Одежда Вадима определенно «кричит» о том, что это отголоски от дома Дольче. Кто-то может сказать, что у него просто «дутая куртка» и он вообще не заморачивался. Но это самая настоящая эстетика на открытии Московского модного классического итальянского мужчины.

Ольга Кабо

Поразила всех ярким, сочным синим платьем. Здесь опять же прослеживаются тенденции ушедшего летнего сезона: многослойность, полупрозрачность. Глубокий ультрамарин, безусловно, привлекает к себе внимание. Все сечения эстетически соблюдены. Очень приятно наблюдать за такими красивыми образами.

Юлия Снигирь

Платье сразу привлекает внимание из-за трендового цвета. Юлия предпочла «канареечный желтый» для того, чтобы предстать на ковровой дорожке. Он традиционно актуален в сезон «осень-зима» уже не один год. Очень женственный фасон с небольшим вырезом, который не смотрится пошло или неуместно.

Белла Потемкина

Немного театральный образ, снова навевающий воспоминания о господине Гальяно и его тандеме с модным домом Dior. Пышное кремовое платье в стиле принцессы, игривые то ли розы, то ли бантики на подоле. Для кого-то платье может показаться безвкусным. Но те, кому близко творчество Джона Гальяно, явно оценят этот выбор. Такими нарядами можно восторгаться — этот силуэт уже стал модной классикой, как Моцарт и Шопен в музыке. Безусловно яркий персонаж на ковровой дорожке.

Виктория Толстоганова

Актриса представила классический стиль: длинное черное платье простого покроя. Получился немного консервативный, сдержанный образ. Особой критики это не вызывает, как и восторженных возгласов. Увы.

Анна Александрова

Актриса предстала в длинном черном платье с игривой бретелькой на плечо и соблазнительным разрезом, благодаря которому можно увидеть длинные стройные ноги девушки. Дополнила образ яркими перчатками и необычным клатчем. Все это напоминает творчество Джона Гальяно, когда тот создавал одежду для Диор. Отличная работа.

Марина Александрова

Сочетание разнофактурности и многослойности — сегодня большой тренд. Как и Акиньшина, Марина надела обычный черный комбинезон, но сверху дополнила его прозрачным изумрудным платьемнакидкой, что сразу же выделило ее среди других девушек.

Андрей Бурковский

Костюм напоминает одежду от итальянской компании «Этро». Андрею очень идет этот цвет. Мужчин, конечно, сложнее критиковать или как-то комментировать, потому что в гардеробе особо не разойдешься. Это не зарубежные актеры, которые могут и в юбке, и на каблуках прийти. Наши парни придерживаются более классических образов. Поэтому мужчина в хорошо сидящем смокинге или костюме — это победа.

У кого больше... вырез

Еще одна общая особенность нарядов звезд, помимо черного цвета, — декольте. Лишь немногие выбрали образы с прикрытой грудью. У большинства игриво просматривалась та часть тела, которая неизменно манит мужчин.

Оксана Акиньшина стала самой смелой, выйдя с роскошным вырезом. Он сам по себе притягивал взгляд, а вместе с бриллиантовой подвеской просто не оставлял шансов другим.

Представитель МИДа России Мария Захарова тоже поразила. Помимо открытого декольте, на платье у нее был разрез. Эксперты сравнили выход с нарядом Елены Подкаминской в 2015 году. Тогда она затмила всех экстремальными вырезами.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Ольга Сапачева, парикмахер:

— У всех девушек на ковровой дорожке очень модные прически. Это либо собранные в пучок или конский хвост, либо распущенные, но зачесанные назад гелем волосы, создающие «мокрый» эффект. Такие легкие в исполнении прически хорошо подходят для торжественных мероприятий и многоплановых образов. Волосы в этом случае не отвлекают от сложных платьев и нарядов, не перегружают лишними деталями.

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