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«Не сдержался»: Разин объяснил, почему Овсиенко не хотела выступать в группе «Мираж»
Фото: youtube.com / Кубань 24

«Не сдержался»: Разин объяснил, почему Овсиенко не хотела выступать в группе «Мираж»

Захар Чайченко

Звезды

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин в своем Instagram-аккаунте поздравил с днем рождения певицу Татьяну Овсиенко. Кроме того, в публикации он объяснил, почему артистка сначала отказывалась работать в группе «Мираж». По словам Разина, в первый раз он увидел ее в тот момент, когда она работала администратором в гостинице «Москва».

Разин признался, что был потрясен красотой будущей звезды и пригласил ее в группу «Мираж», однако она ответила ему отказом по причине недавнего замужества. Продюсер добавил, что уже на следующий день она пришла к нему на встречу со своим супругом Вячеславом Громадским. В итоге они стали вместе работать в группе.

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Сегодня отмечает свой день рождения Танюша Овсиенко. Мы познакомились с Танюшей в далёком 1986 году в городе Киеве, когда я гастролировал с группой «Мираж» в качестве директора и мы поселились в гостинице «Москва» (ныне, гостиница «Украина»). Там я познакомился с администратором гостиницы Танюшкой Овсиенко. Увидев такую красоту, я не сдержался и пригласил ее в группу «Мираж», на что она была вынуждена ответить отказом, так как только что вышла замуж и не собиралась без мужа никуда ехать. На следующий день она пришла ко мне на встречу с мужем - Славой Громадским. В результате они вместе стали работать в группе. Позже, после ухода из группы Натальи Гулькиной и Светланы Разиной, Таня вышла на сцену. У неё была своя харизма и огромная работоспособность. Она работала, как лошадь. В результате она вполне достойно получила звание Заслуженной артистки России. Таня действительно заслуженная. Она - гордость нашей страны, талантище, умница, которая заботиться о своем сыне, внуках, племянниках, а также о своей мамочке и тёте. Танюшка, с днём рождения тебя. Мы с моей семьёй, группой «Ласковый май», дискотекой «Союз» тебя очень любим и желаем тебе счастья, здоровья и творческих успехов.💐😍💯

Публикация от Андрей Разин "Ласковый Май" (@razin_andrei_lm)

Кроме того, Андрей Разин рассказал о том, что Татьяна Овсиенко работала в коллективе, «как лошадь». Он не сомневается, что звезда по справедливости стала заслуженной артисткой России.

Татьяна Овсиенко выступала в группе «Мираж» с 1988 по 1990 год.

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артисткапродюсер Андрей РазинТатьяна Овсиенко
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