«Не сдержался»: Разин объяснил, почему Овсиенко не хотела выступать в группе «Мираж»

Фото: youtube.com / Кубань 24

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин в своем Instagram-аккаунте поздравил с днем рождения певицу Татьяну Овсиенко. Кроме того, в публикации он объяснил, почему артистка сначала отказывалась работать в группе «Мираж». По словам Разина, в первый раз он увидел ее в тот момент, когда она работала администратором в гостинице «Москва».

Разин признался, что был потрясен красотой будущей звезды и пригласил ее в группу «Мираж», однако она ответила ему отказом по причине недавнего замужества. Продюсер добавил, что уже на следующий день она пришла к нему на встречу со своим супругом Вячеславом Громадским. В итоге они стали вместе работать в группе.

Кроме того, Андрей Разин рассказал о том, что Татьяна Овсиенко работала в коллективе, «как лошадь». Он не сомневается, что звезда по справедливости стала заслуженной артисткой России.

Татьяна Овсиенко выступала в группе «Мираж» с 1988 по 1990 год.

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