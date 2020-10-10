Экстрасенс поделилась мнением о муже Татьяны Овсиенко

Фото: instagram.com/tatiana_ovsienko

Экстрасенс Анна Гехман усомнилась, что муж певицы Татьяны Овсиенко может применять к ней физическое воздействие.

По мнению Гехман, супруг звезды — человек мягкий, хотя в состоянии алкогольного опьянения возможны конфликтные ситуации. Тем не менее, медиум не усмотрела в мужчине «каких-то жестких садистских наклонностей».

Изучив совместный снимок пары, Гехман заявила, что налицо некое магическое воздействие, при этом Овсиенко «пострадала гораздо сильнее», что оказало влияние на ее сознание.

— Эмоциональное состояние Татьяны отрешенное. Ей не хочется никакого общения. Хочется побыть одной, закрыться, уйти, — рассказала экстрасенс «Пятому каналу».

Ранее Татьяна Овсиенко посмеялась над слухами о домашнем насилии в своей семье.

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