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Экстрасенс поделилась мнением о муже Татьяны Овсиенко
Фото: instagram.com/tatiana_ovsienko

Экстрасенс поделилась мнением о муже Татьяны Овсиенко

Татьяна Плотникова

Звезды

Экстрасенс Анна Гехман усомнилась, что муж певицы Татьяны Овсиенко может применять к ней физическое воздействие.

По мнению Гехман, супруг звезды — человек мягкий, хотя в состоянии алкогольного опьянения возможны конфликтные ситуации. Тем не менее, медиум не усмотрела в мужчине «каких-то жестких садистских наклонностей».

Изучив совместный снимок пары, Гехман заявила, что налицо некое магическое воздействие, при этом Овсиенко «пострадала гораздо сильнее», что оказало влияние на ее сознание.

— Эмоциональное состояние Татьяны отрешенное. Ей не хочется никакого общения. Хочется побыть одной, закрыться, уйти, — рассказала экстрасенс «Пятому каналу».

Ранее Татьяна Овсиенко посмеялась над слухами о домашнем насилии в своей семье.

Читайте также: Друг Овсиенко резко высказался о скандале вокруг алкоголизма артистки

отношенияэкстрасенсыдомашнее насилие
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