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Диетолог рассказала о пользе авокадо
Фото: pixabay.com

Диетолог рассказала о пользе авокадо

Елена Плешивцева

Здоровье

Врач-диетолог Анжелика Дюваль рассказала о пользе авокадо в беседе с Nation News.

— Мы все очень мало употребляем растительных жиров, больше уходит в животную сторону. С появлением в рационе авокадо начинает выравниваться разница между употреблением. Жиры, которые содержатся во фрукте, способствуют не только работе сердца, но и налаживают гормональный фон, — пояснила Дюваль.

Эксперт уточнила, что олеиновая кислота, содержащаяся в плоде, очень полезна для сердца. Благодаря ей снижается риск возникновения атеросклероза. Диетолог отметила, что есть авокадо можно один раз в день, желательно в свежем виде. Но при этом не стоит забывать, что рацион должен быть разнообразным.

Ранее диетологи Сандра Бакера и Альваро Санчес рассказали, какие продукты надо исключить из рациона при головной боли. Специалисты включили в список голубые сорта сыра, цитрусовые и кофе. Также стоит ограничить употребление красного вина и колбасных изделий, сообщает «Москва 24» со ссылкой на La Vanguardia.

Читайте также: Диетолог рассказала о вреде заменителей натуральных продуктов

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