Ведущий «Модного приговора» назвал самое неправильное желание россиянок
Российский историй моды и телеведущий Александр Васильев объяснил свое отношение к смене ведущего программы «Модный приговор» на время своей болезни из-за коронавируса.
Он тепло отозвался об артисте и педагоге Николае Цискаридзе, который вел четыре выпуска программы.
—Я очень рад, что он выступил. Да, он симпатично вел, — отметил Васильев.
Телеведущий и историк моды Александр Васильев рассказал о самом неправильном желании россиянок. По его словам, у дам очень популярный запрос при смене имиджа звучит так: «чтобы все умерли».
Васильев вспомнил одну из участниц передачи «Модный приговор», которая хотела выйти в свет и блеснуть перед подругами в кафе.
— Само желание, чтобы все умерли очень популярное у нас в стране и самое неправильное. Когда человек хочет, чтобы все умерли от кроссовок, брюк, часов — это неправильный посыл. Надо, чтобы все восхитились! Это ключевая ошибка. Значит, есть ненависть к подругам. Это ужасно! Это свойственно именно нашему народу, — отметил Васильев.
Видео опубликовано на YouTube.
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