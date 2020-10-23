Ведущий «Модного приговора» назвал самое неправильное желание россиянок

Фото: youtube.com / ЭМПАТИЯ МАНУЧИ

Российский историй моды и телеведущий Александр Васильев объяснил свое отношение к смене ведущего программы «Модный приговор» на время своей болезни из-за коронавируса.

Он тепло отозвался об артисте и педагоге Николае Цискаридзе, который вел четыре выпуска программы.

—Я очень рад, что он выступил. Да, он симпатично вел, — отметил Васильев.

Телеведущий и историк моды Александр Васильев рассказал о самом неправильном желании россиянок. По его словам, у дам очень популярный запрос при смене имиджа звучит так: «чтобы все умерли».

Васильев вспомнил одну из участниц передачи «Модный приговор», которая хотела выйти в свет и блеснуть перед подругами в кафе.

— Само желание, чтобы все умерли очень популярное у нас в стране и самое неправильное. Когда человек хочет, чтобы все умерли от кроссовок, брюк, часов — это неправильный посыл. Надо, чтобы все восхитились! Это ключевая ошибка. Значит, есть ненависть к подругам. Это ужасно! Это свойственно именно нашему народу, — отметил Васильев.

Видео опубликовано на YouTube.

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