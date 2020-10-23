«Даже не позвонил»: сын Конкина рассказал, за что никогда не простит своего отца

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В жизни звезды советского кино Владимира Конкина после смерти дочери Софии стали всплывать неприятные подробности. Многие из поклонников актера стали задаваться вопросами: был ли он действительно заботливым отцом и почему наследники держат на него обиду?

— Мне врачи сказали, что я не встану и не пойду. Кто мне позвонил? Елена Переслени! Она заявила: «Что вы не звоните нам и не жалуетесь?». Папа даже не позвонил, не то чтобы копеечку какую-то прислать… А ведь у меня трое детей, у меня жена на иждивении. Я это запомнил на всю жизнь, — высказался Ярослав.

В студии телешоу «Пусть говорят» Ярослав признался, что затаил давнюю обиду на отца. Как оказалось, актер не поддерживал сына в момент, когда тот попал в «жесткую аварию», и долгое время лежал в больнице со сломанным позвоночником, передает портал Starhit.

Однако адвокат актера заверил, что сын сам ничего не рассказал отцу о трагедии. Как выяснилось, у Ярослава даже нет номера телефона своего отца.

Вокруг актера сложились не самые приятные слухи. Так, окружение Конкина говорит о том, что жизнь с ним была очень сложной. Звезда привык быть в центре внимания, в связи с чем он больше заботился о себе, нежели о дочке Софье и двух сыновьях – Ярославу и Станиславу. Данная ситуация стала еще сложнее после смерти супруги актера – Аллы Львовны, которая всегда старалась сплотить семью.

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