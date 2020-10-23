Число россиян с сахарным диабетом выросло до 5,1 миллиона

Фото: pixabay.com

По сравнению с началом 2019 года в России выросло число пациентов с сахарным диабетом. Повышение цифр связано с улучшенной диагностикой заболевания, заявил вице-премьер Татьяна Голикова.

— По сравнению с началом 2019 года численность пациентов с диагнозом сахарный диабет выросла среди взрослых на 4,7 процента, среди детей — на 5,3 процента, — приводит РИА Новости ее слова.

На начало этого года в РФ было зарегистрировано 5,1 миллиона заболеваний сахарного диабета. 93 процента из них — диабет второго типа (не инсулинозависимый). При этом из этого числа пациентов около пяти миллионов (98 процентов) взяты под диспансерное наблюдение.

Среди детей зафиксировано 48,8 тысячи случаев заболевания диабетом. 96,5 процента из них — диабет первого типа (инсулинозависимый). Под наблюдением находятся почти 48 тысяч несовершеннолетних (98,3 процента).

Читайте также: Ученые назвали два самых полезных напитка для диабетиков