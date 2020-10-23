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Женщина бросила двоих детей на заправке в Подмосковье
Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Женщина бросила двоих детей на заправке в Подмосковье

Юлия Ямпольская

Происшествия
Россия, Москва, Можайское шоссе Карта всех событий

Женщина бросила двух маленьких сыновей на заправке в Одинцово, чтобы «проучить их за плохое поведение». Дети бежали вслед за машиной, пока таксист их не доставил до сотрудников ГАИ. Об этом в пятницу, 23 октября, сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Отмечается, что на мать детей завели уголовное дело. Ее отпустили под подписку о невыезде. Прокуратура начала проверку по факту произошедшего.

Стало известно, что инцидент произошел на Можайском шоссе, передает ТАСС.

— К сотрудникам ДПС обратился водитель такси - он обнаружил на дороге двух несовершеннолетних мальчиков в возрасте 6 и 7 лет, которых посадил в автомобиль и передал госавтоинспекторам. Было установлено, что их мать — 34-летняя местная жительница — для того, чтобы — «проучить их» высадила из машины на заправочной станции и уехала, — рассказала Петрова.

Дети бежали по дороге, пока их не подобрал таксист.

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Одинцоводетимать
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