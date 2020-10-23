Устроившего дебош в столичном метро мужчину задержали на пять суток

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Пассажир столичного метро был привлечен к ответственности за нарушение общественного порядка в вагоне поезда. Об этом в пятницу, 23 октября, сообщил начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по городу Владимир Васенин.

Он уточнил, что сотрудники полиции обнаружили видео очевидца, который снял конфликт между пассажирами метро на Калужско-Рижской линии.

— Также в УВД на Московском метрополитене обратилась 46-летняя жительница Московской области с просьбой о проведении проверки по данному факту. Заявительница рассказала, что неизвестный мужчина в вагоне поезда нецензурно выражался в ее адрес и размахивал руками, не реагируя на замечания пассажиров, — цитирует Васенина агентство городских новостей «Москва».

Сотрудники правоохранительных органов установили личность нарушителя и задержали его. Административный протокол о мелком хулиганстве был составлен в отношении жителя ближнего зарубежья. Ему назначили наказание в виде ареста на пять суток.

Ранее сообщалось, что мужчина в неадекватном состоянии оказал сопротивление сотрудникам полиции на юге столицы. Инцидент произошел 23 октября в 05:00 по адресу Чертановская, 48. Предположительно, злоумышленник был пьян.

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