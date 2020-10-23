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Полиция в Москве задержала подозреваемого в краже денег со счета знакомого
Фото: mvdmedia.ru / Андрей Лисовский

Полиция в Москве задержала подозреваемого в краже денег со счета знакомого

Юлия Курганова

Происшествия
Россия, Москва, Западный административный округ, район Проспект Вернадского Карта всех событий

Столичная полиция задержала подозреваемого в краже 600 тысяч рублей с банковского счета своего знакомого. Об этом сообщается в четверг, 22 октября, на сайте ГУ МВД России по городу.

В отдел полиции поступило заявление от жителя района Проспект Вернадского. Мужчина рассказал, что с его банковского счета пропали денежные средства в размере 600 тысяч рублей. В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили местонахождение и задержали подозреваемого — 37-летнего приезжего мужчину.

Следствие выяснило, что злоумышленник в гостях у потерпевшего воспользовался удобным моментом, когда хозяин квартиры отошел в другую комнату, оставив смартфон без присмотра, и через мобильное приложение украл деньги.

Отмечается, что часть похищенных средств задержанный успел потратить.

По факту преступления возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». В настоящее время подозреваемый находится под стражей.

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