Пьяный мужчина избил сотрудника полиции на юге Москвы

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Россия, Москва, Чертановская улица, 48 Карта всех событий

Мужчина в неадекватном состоянии оказал сопротивление сотрудникам полиции на юге столицы. Об этом в пятницу, 23 октября, корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Уточняется, что инцидент произошел 23 октября в 05:00 утра по адресу Чертановская, 48. Предположительно, злоумышленник был пьян.

На данный момент правонарушитель задержан. Материалы переданы в Следственный комитет для принятия процессуального решения.

Ранее сообщалось, что мужчина в Москве украл 600 тысяч рублей со счета знакомого. Злоумышленник, находясь в гостях у потерпевшего, воспользовался удобным моментом, когда хозяин квартиры отошел в другую комнату, оставив смартфон без присмотра. Тогда он с помощью мобильного приложения украл деньги.

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