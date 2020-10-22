СМИ: Столичный пенсионер погиб в перестрелке на даче в Подмосковье

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

В Московской области преступники пробрались на участок пенсионера в СНТ «Ефимоново», который расположен под Истрой. Злоумышленники напали на хозяина.

Неизвестные выстрелили пенсионеру в живот, после чего оставили его умирать. При этом пожилой мужчина пытался отстреливаться от незваных гостей, применив пневматическое оружие.

Тело пенсионера из Москвы обнаружили утром 21 октября на его участке.

В настоящее время обстоятельства и причины нападения выясняют сотрудники полиции, сообщает РЕН ТВ.

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