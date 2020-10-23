Наземный паркинг построят в Новой Москве

Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

Россия, Москва, поселение Внуковское, деревня Рассказовка Карта всех событий

Наземный паркинг на 300 машино-мест построят в деревне Рассказовке поселения Внуковского. Об этом в пятницу, 23 октября, рассказал главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов.

По его словам, пятиэтажное здание расположится вблизи Боровского шоссе. Общая площадь наземного паркинга составит около восьми тысяч квадратных метров.

Кузнецов добавил, что в качестве отделки принято решение об использовании металлических панелей и штукатурки, которые по цветовой гамме совпадают с жилой застройкой района.

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