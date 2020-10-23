Уголовное дело возбудили по факту применения насилия в отношении полицейского

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Следственный комитет (СК) Российской Федерации по городу Москве возбудил уголовное дело по факту применения насилия в отношении сотрудника полиции. Об этом в пятницу, 23 октября, сообщили на сайте СК РФ по Москве.

По данным следствия, инцидент произошел 21 октября 2020 года. Молодой человек находился на платформе одной из станций Московского метрополитена. Он воспрепятствовал законной деятельности полицейского по охране общественного порядка, применив в его отношении физическую силу.

В ближайшее время мужчине предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

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