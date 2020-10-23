Подозреваемого в убийстве мужчины на юге Москвы задержали

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Россия, Москва, Каширское шоссе Карта всех событий

В Москве задержали подозреваемого в убийстве мужчины на юге столицы. Об этом в пятницу, 23 октября, сообщили на сайте Следственного комитета (СК) Российской Федерации по Москве.

По данным следствия, инцидент произошел 23 октября 2020 года на строительном объекте вблизи жилого дома на Каширском шоссе. Между рабочими произошел конфликт. Подозреваемый нанес мужчине колото-резаное ранение в область груди. Пострадавший скончался.

В настоящее время с задержанным проводятся следственные действия, по результатам которых мужчине будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

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