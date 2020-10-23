Бывшего вице-президента «Евросети» Левина арестовали по делу об убийстве

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Хорошевский суд Москвы арестовал по обвинению в убийстве двух или более лиц бывшего вице-президента «Евросети» Бориса Левина. Об этом в пятницу, 23 октября, рассказали в пресс-службе суда.

Левин будет находиться под стражей до 6 ноября. В его отношении возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации «Убийство двух или более лиц», сообщает ТАСС.

Левин был одним из крупнейших ретейлеров цифровой техники в России. В 2000-х годах он стал фигурантом уголовного дела о похищении человека и вымогательстве. В 2010 году Левин и другие сотрудники «Евросети» были оправданы.

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