Бойца ММА убили в кафе в дагестанском Хасавюрте

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Боец смешанного стиля Шамиль Абдулмуслимов был убит в одном из кафе Хасавюрта. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

Отмечается, что инцидент произошел в четверг, 22 октября. По данным СК, на теле 35-летнего спортсмена обнаружили огнестрельное ранение. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по признакам преступления по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»).

В СК уточнили, что по подозрению в убийстве мужчины были задержаны два человека: 24-летний и 53-летний местные жители, передает РИА Новости.

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