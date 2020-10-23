Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Полиция задержала нетрезвого мужчину, угнавшего автомобиль у бывшей жены
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Полиция задержала нетрезвого мужчину, угнавшего автомобиль у бывшей жены

Кирилл Николаев

Происшествия

Столичная полиция задержала нетрезвого мужчину, который угнал автомобиль у бывшей жены. Об этом в пятницу, 23 октября, сообщили в пресс-службе МВД России по Москве.

С заявлением в полицию обратилась женщина. Она рассказала, что ее экс-супруг, будучи, предположительно, пьяным, украл ее машину и скрылся.

Подозреваемого удалось обнаружить. Увидев полицейских, мужчина стал скрываться, грубо нарушая правила дорожного движения. Сотрудники правоохранительных органов были вынуждены применить табельное оружие для остановки автомобиля. В результате стрельбы никто не пострадал.

Экспертиза показала, что мужчина был пьян. В его отношении возбудили уголовное дело, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Читайте также: Подозреваемого в убийстве мужчины на юге Москвы задержали

угон автомобилябывшая женаМосква
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Руслан Клинский
Руслан Клинский

Дорогая, подай мне устриц и бразильского ореху!

Юлия Зименко
Юлия Зименко

«Тогда успех будет обеспечен»: почему Путин упомянул святого Франциска

Екатерина Головина
Екатерина Головина

От «деревянного» до виртуального: что станет с рублем

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Повезло тому, кого полюбили

Михаил Бударагин
Михаил Бударагин

В Белоруссии стало скучно

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Кому легче спастись — мужчине или женщине

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

«Не виноватая я!» и прочая ефремовщина

Все мнения
О проекте