Полиция задержала нетрезвого мужчину, угнавшего автомобиль у бывшей жены

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Столичная полиция задержала нетрезвого мужчину, который угнал автомобиль у бывшей жены. Об этом в пятницу, 23 октября, сообщили в пресс-службе МВД России по Москве.

С заявлением в полицию обратилась женщина. Она рассказала, что ее экс-супруг, будучи, предположительно, пьяным, украл ее машину и скрылся.

Подозреваемого удалось обнаружить. Увидев полицейских, мужчина стал скрываться, грубо нарушая правила дорожного движения. Сотрудники правоохранительных органов были вынуждены применить табельное оружие для остановки автомобиля. В результате стрельбы никто не пострадал.

Экспертиза показала, что мужчина был пьян. В его отношении возбудили уголовное дело, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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