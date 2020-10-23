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Движение на ряде улиц Москвы ограничат из-за строительства БКЛ
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Движение на ряде улиц Москвы ограничат из-за строительства БКЛ

Кирилл Николаев

Город
Россия, Москва, Семёновская набережная Карта всех событий

Движение транспорта ограничат в Москве из-за строительства северо-восточного участка Большой кольцевой линии (БКЛ). Об этом в пятницу, 23 октября, сообщили в Информационном центре транспортного комплекса Москвы.

Отмечается, что до 10 декабря 2021 года ограничено движение по одной полосе в проектируемом проезде № 789 от пересечения с Семеновской набережной до дома 3/1, корпус 5. Кроме того, до 15 октября 2021 года ограничен проезд на Семеновской набережной от дома 3/1, корпус 4, до дома 1, строение 1.

Движение на ряде улиц Москвы ограничат из-за строительства БКЛФото: Информационный центр Транспортного комплекса города Москвы

Также по 31 января 2021 года ограничено движение по одной полосе в Гольяновском проезде от дома 3/1, корпус 6, до дома 3/1, корпус 1, а по 31 декабря 2021 года — от Семеновской набережной до дома 2/1.

Движение на ряде улиц Москвы ограничат из-за строительства БКЛФото: Информационный центр Транспортного комплекса города Москвы

Схема движения транспорта изменится и на севере столицы. Это связано с проведением работ на инженерных сетях. С 19 октября по 30 ноября движение ограничено на Михалковской улице в районе пересечения с Головинским шоссе. Более того, по 20 декабря ограничение движение по двум полосам с сохранением движения по одной полосе в каждом направлении за счет обустройства временных уширений. Действует на участке Коптевского путепровода в районе дома 8 на улице Нарвской.

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