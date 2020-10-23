Схема движения временно изменится в пяти округах Москвы
В пяти административных округах Москвы временно изменится схема движения.
Так, в период с 27 октября по 20 декабря движение транспорта ограничат по Новогиреевскому путепроводу из-за ремонта.
Отмечается, что до 28 декабря в связи с проведением работа на инженерных сетях в Южном административном округе движение транспорта будет ограничено на Павелецкой набережной от дома 4 до дома 2, строение 16. Также движение перекроют на Железнодорожном проезде — от Даниловской набережной до дома 6, корпус б.
До 19 декабря 2021 года из-за работ на инженерных сетях ограничат движение по Муравской улице.
Также до 6 декабря 2021 года в связи с реконструкцией железнодорожных путей будет перекрыто движение по улице Золоторожский Вал от бульвара Энтузиастов до дома 1 на площади Рогожская Застава, передает официальный сайт мэра Москвы.
Также движение перекроют в Среднем Золоторожском переулке в районе дома 32, строение 38 по улице Золоторожский Вал. Кроме того, на улице Золоторожский Вал от владения 38, строение 5, до бульвара Энтузиастов будет организовано двустороннее движение.
Ранее сообщалось, что движение по Новогиреевскому путепроводу ограничат в связи с ремонтом с 27 октября по 20 декабря. Отмечается, что ограничение движения будет действовать круглосуточно.
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