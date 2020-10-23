Схема движения временно изменится в пяти округах Москвы

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, Павелецкая набережная, 4 Карта всех событий

В пяти административных округах Москвы временно изменится схема движения.

Так, в период с 27 октября по 20 декабря движение транспорта ограничат по Новогиреевскому путепроводу из-за ремонта.

Фото: Центр организации дорожного движения

Отмечается, что до 28 декабря в связи с проведением работа на инженерных сетях в Южном административном округе движение транспорта будет ограничено на Павелецкой набережной от дома 4 до дома 2, строение 16. Также движение перекроют на Железнодорожном проезде — от Даниловской набережной до дома 6, корпус б.

Фото: Центр организации дорожного движения

До 19 декабря 2021 года из-за работ на инженерных сетях ограничат движение по Муравской улице.

Фото: Центр организации дорожного движения

Также до 6 декабря 2021 года в связи с реконструкцией железнодорожных путей будет перекрыто движение по улице Золоторожский Вал от бульвара Энтузиастов до дома 1 на площади Рогожская Застава, передает официальный сайт мэра Москвы.

Также движение перекроют в Среднем Золоторожском переулке в районе дома 32, строение 38 по улице Золоторожский Вал. Кроме того, на улице Золоторожский Вал от владения 38, строение 5, до бульвара Энтузиастов будет организовано двустороннее движение.

Фото: Центр организации дорожного движения

Ранее сообщалось, что движение по Новогиреевскому путепроводу ограничат в связи с ремонтом с 27 октября по 20 декабря. Отмечается, что ограничение движения будет действовать круглосуточно.

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