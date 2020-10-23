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Схема движения временно изменится в пяти округах Москвы
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Схема движения временно изменится в пяти округах Москвы

Юлия Ямпольская

Город
Россия, Москва, Павелецкая набережная, 4 Карта всех событий

В пяти административных округах Москвы временно изменится схема движения.

Так, в период с 27 октября по 20 декабря движение транспорта ограничат по Новогиреевскому путепроводу из-за ремонта.

Схема движения временно изменится в пяти округах МосквыФото: Центр организации дорожного движения

Отмечается, что до 28 декабря в связи с проведением работа на инженерных сетях в Южном административном округе движение транспорта будет ограничено на Павелецкой набережной от дома 4 до дома 2, строение 16. Также движение перекроют на Железнодорожном проезде — от Даниловской набережной до дома 6, корпус б.

Схема движения временно изменится в пяти округах МосквыФото: Центр организации дорожного движения

До 19 декабря 2021 года из-за работ на инженерных сетях ограничат движение по Муравской улице.

Схема движения временно изменится в пяти округах МосквыФото: Центр организации дорожного движения

Также до 6 декабря 2021 года в связи с реконструкцией железнодорожных путей будет перекрыто движение по улице Золоторожский Вал от бульвара Энтузиастов до дома 1 на площади Рогожская Застава, передает официальный сайт мэра Москвы.

Также движение перекроют в Среднем Золоторожском переулке в районе дома 32, строение 38 по улице Золоторожский Вал. Кроме того, на улице Золоторожский Вал от владения 38, строение 5, до бульвара Энтузиастов будет организовано двустороннее движение.

Схема движения временно изменится в пяти округах МосквыФото: Центр организации дорожного движения

Ранее сообщалось, что движение по Новогиреевскому путепроводу ограничат в связи с ремонтом с 27 октября по 20 декабря. Отмечается, что ограничение движения будет действовать круглосуточно.

Читайте также: Ремонтные работы на Владимирском путепроводе планируют завершить до конца октября

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