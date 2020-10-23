Движение по Новогиреевскому путепроводу ограничат с 27 октября

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Россия, Москва, Новогиреевский путепровод Карта всех событий

Движение по Новогиреевскому путепроводу ограничат в связи с ремонтом с 27 октября по 20 декабря. Об этом сообщили в информационном центре транспортного комплекса Москвы.

Отмечается, что ограничение движения будет действовать круглосуточно.

Движение будет ограничено по Новогиреевскому путепроводу с поэтапным занятием одной полосы в каждом направлении, передает агентство «Москва».

Ранее сообщалось, что ремонтные работы на Владимирском путепроводе планируют завершить до конца октября. Всего должны привести в порядок 2000 квадратных метров дорожного полотна.

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