Движение по Новогиреевскому путепроводу ограничат с 27 октября
Россия, Москва, Новогиреевский путепровод Карта всех событий
Движение по Новогиреевскому путепроводу ограничат в связи с ремонтом с 27 октября по 20 декабря. Об этом сообщили в информационном центре транспортного комплекса Москвы.
Отмечается, что ограничение движения будет действовать круглосуточно.
Движение будет ограничено по Новогиреевскому путепроводу с поэтапным занятием одной полосы в каждом направлении, передает агентство «Москва».
Ранее сообщалось, что ремонтные работы на Владимирском путепроводе планируют завершить до конца октября. Всего должны привести в порядок 2000 квадратных метров дорожного полотна.
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