Историю войны сохранили газеты

В Музее Победы прошла выставка «Пресса Великой Отечественной войны». Несколько изданий, в том числе редакция газеты «Вечерняя Москва», подготовили экспозиции и лекции о работе журналистов в те годы / Фото: Сергей Шахиджанян

В Музее Победы прошла выставка «Пресса Великой Отечественной войны». Несколько изданий, в том числе редакция газеты «Вечерняя Москва», подготовили экспозиции и лекции о работе журналистов в те годы.

С самого начала войны многие корреспонденты ушли на фронт. Пресса была призвана поддержать патриотизм, боевой дух и трудовой энтузиазм народа, сплотить людей ради решения главной задачи — освобождения страны.

Газета «Вечерняя Москва» не прекращала выпуск даже в самое тяжелое время. Истории своих коллег рассказали журналисты «Комсомольской правды», «Аргументов и фактов», журнала «Родина». Музей печати представил гостям мероприятия фотоаппаратуру и листовки военных лет.

— Наша небольшая экспозиция составлена из того, что нам дарят люди, — рассказала директор Музея печати Татьяна Андрюхина. — Уникальные документы, книги, вещи — все это хранилось у людей по кладовкам, а теперь стало доступно широким массам.

Яков Титов предоставил камеру с тремя объективами, с которой фотокорреспондент газеты «Правда» Александр Устинов прошел всю войну.

— Как мало оборудования было у фотографа тех лет — весь его набор умещается в одной ладони! — удивилась Александра Сафарова, студентка третьего курса факультета журналистики Российского государственного гуманитарного университета. — И как же они могли снимать, когда невозможно было использовать телеобъективы. Вместе с однокурсницами девушка подержала в руке старый фотоаппарат, попробовала вставить пленку в довоенную камеру и признала, что теперь видит военные снимки иначе.

Чуть дальше посетители выставки смогли полистать газеты и журналы из коллекции Музея Победы и собрания Союза предпечатной индустрии 1941–1945 годов. Здесь же разместили и технику, использовавшуюся в тот период: передвижной военно-почтовый ящик, полевой телефонный аппарат и даже комплект типографских литер для выпуска подпольных газет.

Отдельную витрину отвели под подборку личных вещей ответственного редактора красноармейской газеты 49-й армии «За Советскую Родину», заместителя командира по политчасти подполковника Исаака Лещинера. Отдельное внимание на выставке уделили организации работы специальных корреспондентов в современных условиях. Сотрудник «Комсомольской правды» Александр Коц рассказал, каково это — быть военным журналистом сегодня. Он готовил материалы из Ливии, Сирии, Чечни и других горячих точек.

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