СК возбудил уголовное дело после смерти ребенка в Ногинске

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Следственный комитет (СК) Российской Федерации по Московской области возбудил уголовное дело после смерти ребенка в Ногинске. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного СК РФ.

По предварительным данным, в пятницу, 23 октября, родители четырехлетнего мальчика взяли его с собой на работу, которая расположена на территории промзоны. Они оставили ребенка без присмотра. В результате он упал в канаву с водой в недостроенном фундаменте. Мальчика госпитализировали в больницу в бессознательном состоянии с признаками утопления. Врачам не удалось его спасти.

Следователи осматривают место происшествия. Выясняются все обстоятельства случившегося.

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