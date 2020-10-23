Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
СК возбудил уголовное дело после смерти ребенка в Ногинске
Фото: АГН «Москва»

СК возбудил уголовное дело после смерти ребенка в Ногинске

Кирилл Николаев

Происшествия

Следственный комитет (СК) Российской Федерации по Московской области возбудил уголовное дело после смерти ребенка в Ногинске. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного СК РФ.

По предварительным данным, в пятницу, 23 октября, родители четырехлетнего мальчика взяли его с собой на работу, которая расположена на территории промзоны. Они оставили ребенка без присмотра. В результате он упал в канаву с водой в недостроенном фундаменте. Мальчика госпитализировали в больницу в бессознательном состоянии с признаками утопления. Врачам не удалось его спасти.

Следователи осматривают место происшествия. Выясняются все обстоятельства случившегося.

Читайте также: Полиция задержала нетрезвого мужчину, угнавшего автомобиль у бывшей жены

погиб ребенокГСУ СК РФНогинск
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Руслан Клинский
Руслан Клинский

Дорогая, подай мне устриц и бразильского ореху!

Юлия Зименко
Юлия Зименко

«Тогда успех будет обеспечен»: почему Путин упомянул святого Франциска

Екатерина Головина
Екатерина Головина

От «деревянного» до виртуального: что станет с рублем

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Повезло тому, кого полюбили

Михаил Бударагин
Михаил Бударагин

В Белоруссии стало скучно

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Кому легче спастись — мужчине или женщине

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

«Не виноватая я!» и прочая ефремовщина

Все мнения
О проекте