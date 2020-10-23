СМИ: Тягач загорелся на стоянке в аэропорту Шереметьево

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Россия, Московская область, аэропорт Шереметьево имени А.С. Пушкина Карта всех событий

Тягач загорелся на стоянке в аэропорту Шереметьево. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах в пятницу, 23 октября.

Инцидент произошел на стоянке №93 в аэропорту Шереметьево. Выясняются причины случившегося.

По предварительной информации, никто не пострадал. Аэропорт работает в штатном режиме.

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