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Москвичи сняли загадочное свечение в небе над Текстильщиками
Пользователи предложили несколько версий происходящего / Фото: vk.com/moscowtop1

Москвичи сняли загадочное свечение в небе над Текстильщиками

Юлия Курганова

Город
Россия, Москва, Юго-Восточный административный округ, район Текстильщики Карта всех событий

В московском районе Текстильщики очевидцы заметили необычное явление в небе. Они сняли загадочное свечение на видео.

В кадре сначала ничего не видно — только серое небо, которое затянуто тучами. Но при приближении изображения становится понятно, что в облаках мелькают странные беловатые точки. Люди за кадром недоумевают, что это может быть.

В комментариях пользователи предположили, что очевидцы не сняли ничего удивительного. Они выдвинули версию, что загадочное свечение является всего лишь отблесками в стекле от мигающей гирлянды. Нашлись и те, кто решил, будто бы огни в небе — это предвестники вторжения внеземных цивилизаций.

Ролик был опубликован в паблике «Москва с огоньком | Новости Москвы» в соцсети «ВКонтакте».

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