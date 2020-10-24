Москвичи сняли загадочное свечение в небе над Текстильщиками
В московском районе Текстильщики очевидцы заметили необычное явление в небе. Они сняли загадочное свечение на видео.
В кадре сначала ничего не видно — только серое небо, которое затянуто тучами. Но при приближении изображения становится понятно, что в облаках мелькают странные беловатые точки. Люди за кадром недоумевают, что это может быть.
В комментариях пользователи предположили, что очевидцы не сняли ничего удивительного. Они выдвинули версию, что загадочное свечение является всего лишь отблесками в стекле от мигающей гирлянды. Нашлись и те, кто решил, будто бы огни в небе — это предвестники вторжения внеземных цивилизаций.
Ролик был опубликован в паблике «Москва с огоньком | Новости Москвы» в соцсети «ВКонтакте».
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