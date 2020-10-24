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Пассажир рейса Новосибирск — Москва, которому стало плохо на борту, умер в аэропорту
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Пассажир рейса Новосибирск — Москва, которому стало плохо на борту, умер в аэропорту

Кирилл Николаев

Происшествия

Самолет рейса Новосибирск — Москва совершил вынужденную посадку в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге из-за ухудшения самочувствия одного из пассажиров. Об этом в субботу, 24 октября, рассказали в пресс-службе аэропорта Екатеринбурга.

Рейс встретила бригада скорой помощи. Врачи оказали первую помощь пассажиру. Его не удалось спасти. Пассажир скончался, сообщает ТАСС.

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