Пассажир рейса Новосибирск — Москва, которому стало плохо на борту, умер в аэропорту
Самолет рейса Новосибирск — Москва совершил вынужденную посадку в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге из-за ухудшения самочувствия одного из пассажиров. Об этом в субботу, 24 октября, рассказали в пресс-службе аэропорта Екатеринбурга.
Рейс встретила бригада скорой помощи. Врачи оказали первую помощь пассажиру. Его не удалось спасти. Пассажир скончался, сообщает ТАСС.
Читайте также: СМИ: Тягач загорелся на стоянке в аэропорту Шереметьево