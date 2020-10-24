США назвали главное оружие НАТО против России

Фото: US Air Force

Истребитель пятого поколения F-35 Lightning II является единственным самолетом, который может конкурировать с российскими истребителями. Об этом сообщает Defense News.

По данным издания, в ближайшем будущем F-35 Lightning II станет ведущим истребителем в Европе. В случае необходимости они смогут проникать через российские системы противовоздушной обороны. В связи с этим у НАТО появится больше возможностей для противостояния с Россией.

Ранее стало известно, что вероятным создателем американского истребителя шестого поколения Next Generation Air Dominance (NGAD) для Военно-воздушных сил (ВВС) США является военно-промышленная компания Lockheed Martin. финансовый директор компании Кен Поссенриде намекнул на то, что в настоящее время компания работает над новой авиационной программой. Это может быть новый секретный истребитель ВВС. Программа подразделения Skunk Works компании Lockheed Martin также является разработчиком истребителей пятого поколения F-22 Raptor и F-35 Lightning II.

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