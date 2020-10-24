Число пользователей приложения «Госуслуги Москвы» за год выросло на миллион
Один миллион новых пользователей появился в приложении «Госуслуги Москвы» за год. Чаще всего жители столицы проверяют в нем школьные оценки своих детей.
Разработчики приложения госуслуг продолжают обновлять его и внедрять новые функции. Например, появилась возможность оплачивать электроэнергию дистанционно.
— Перечень услуг в нем теперь расположен в зависимости от их востребованности. А в условиях пандемии в нем появилась запись на ПЦР-тестирование и на тест на антитела к COVID-19, — приводятся слова руководителя проекта «Мобильные сервисы» Олега Филимонова на официальном сайте мэра Москвы.
Самым популярным сервисом в «Госуслуги Москвы» стал «Электронный дневник». В нем можно узнать, какие оценки и домашнее задание получил школьник.
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