Число пользователей приложения «Госуслуги Москвы» за год выросло на миллион

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Один миллион новых пользователей появился в приложении «Госуслуги Москвы» за год. Чаще всего жители столицы проверяют в нем школьные оценки своих детей.

Разработчики приложения госуслуг продолжают обновлять его и внедрять новые функции. Например, появилась возможность оплачивать электроэнергию дистанционно.

— Перечень услуг в нем теперь расположен в зависимости от их востребованности. А в условиях пандемии в нем появилась запись на ПЦР-тестирование и на тест на антитела к COVID-19, — приводятся слова руководителя проекта «Мобильные сервисы» Олега Филимонова на официальном сайте мэра Москвы.

Самым популярным сервисом в «Госуслуги Москвы» стал «Электронный дневник». В нем можно узнать, какие оценки и домашнее задание получил школьник.

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