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Записаться в центры «Мои документы» теперь можно в приложении «Госуслуги Москвы»
Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Записаться в центры «Мои документы» теперь можно в приложении «Госуслуги Москвы»

Виктория Родимкина

Город

В столице записаться на прием в офис «Мои документы» теперь можно с помощью мобильного приложения «Госуслуги Москвы». Горожане смогут выбрать удобное время посещения и избежать ожидания в центре.

По словам руководителя проекта «Мобильные сервисы» столичного департамента информационных технологий Олега Филимонова, в Москве для граждан созданы сотни электронных услуг и сервисов. Так, москвичи могут не выходя из дома оплачивать счета за городское и коммерческие услуги, подавать заявки на оформление документов и льгот. Это важно особенно в ситуации с пандемией.

— Однако при оформлении и выдаче некоторых документов, например заграничного паспорта или свидетельства о рождении, необходим личный визит в центры госуслуг. В этом случае москвичи могут выбрать удобное время посещения и заранее записаться на прием к специалисту с помощью приложения «Госуслуги Москвы», — объяснил Олег Филимонов.

Заместитель директора центров госуслуг города Москвы Татьяна Порецкова отметила, что попасть на прием в центр госуслуг стало еще проще. Жители столицы могут записаться на прием даже в дороге, за городом или на учебе.

В связи с эпидемиологической ситуацией в городе центры госуслуг «Мои документы» принимают граждан только по предварительной записи. В центрах соблюдают все санитарные нормы, там также действует масочно-перчаточный режим, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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