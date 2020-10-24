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«Чего я пыжусь-то?»: Воля высмеял слова Утяшевой про расход в 50 тысяч в месяц
Фото: instagram.com/liasanutiasheva

«Чего я пыжусь-то?»: Воля высмеял слова Утяшевой про расход в 50 тысяч в месяц

Кирилл Николаев

Звезды

В новом выпуске юмористического шоу Comedy Club Павел Воля порассуждал на тему того, как женщины и мужчины тратят деньги. Видео опубликовано на странице комика в Instagram.

В ходе своего выступления Воля высмеял слова супруги Ляйсан Утяшевой, которая ранее заявила, что может прожить на 50 тысяч в месяц.

— Я могу прожить на 50 тысяч в месяц… Скажи, а чего я пыжусь-то так? — иронично заявил Воля.

Однако почти сразу юморист поправился и отметил, что Утяшева знает о чем говорит. Они с матерью жили небогато. По словам комика, его жена действительно способна прожить на скромный доход. В конце выступления Воля пообещал выдавать Утяшевой по 50 тысяч на расходы каждый месяц.

Ранее в Сети ходили слухи о том, что юморист изменил Утяшевой. Сообщения появились в СМИ после опубликованного в интернете фото, на котором он выпивал с какой-то женщиной.

Однако коллега Воли Гарик Мартиросян в беседе с «Вечерней Москвой» сообщил, что эта информация не соответствует действительности. По его мнению, СМИ специально «раздувают скандал» вокруг этой истории. На фоне слухов об изменне комика Утяшева с Волей устроили фотосессиюю

Читайте также: СМИ узнали доходы Воли и Харламова

юмористПавел ВоляЛяйсан Утяшева
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