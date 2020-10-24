Следствие попросило об аресте замначальника Московской таможни Цуканова

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Следователи попросили арестовать на два месяца заместителя главы Московской таможни Сергея Цуканова, который обвиняется в получении взятки в размере 500 тысяч рублей. Об этом в субботу, 24 октября, сообщили в пресс-службе Пресненского суда Москвы.

— В адрес суда поступило ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Цуканова Сергея Александровича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом «в» части 5 статьи 290 УК РФ («Получение взятки в крупном размере») сроком до 23 декабря 2020 года», — сказала пресс-секретарь суда Лела Кокая.

По данным следствия, знакомый Цуканову сотрудник фирмы, действующей в интересах одной меховой компании, сообщил ему, что его подчиненные якобы необоснованно изъяли товары у организации при таможенной проверки. В связи с этим Цуканов решил потребовать взятку за допуск к изъятой продукции меховой фирмы.

Представители данной организации 22 октября 2020 года в рамках оперативного эксперимента передали Цуканову 500 тысяч рублей. В результате его задержали. Мужчине грозит штраф до четырех миллионов рублей или лишение свободы на срок от семи до 12 лет, сообщает ТАСС.

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