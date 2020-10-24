Специалисты МосГИК рассказали, что авокадо может дозреть, если положить его вместе с яблоком

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При покупке недозрелого авокадо его можно положить вместе с яблоком или бананом в бумажный пакет в помещении с температурой 15–25 градусов. Об этом рассказала специалист инспекции по качеству питания МосГИК Екатерина Чердакова.

— Если положить недозрелый авокадо с яблоком или бананом, то он дозреет достаточно быстро. Это происходит потому, что именно эти фрукты выделяют этилен, ускоряющий процесс созревания авокадо. Делать это нужно при температуре 15–25 градусов, желательно, положив авокадо вместе с фруктами в бумажный пакет, — рассказала Чердакова.

В магазине или на рынке лучше выбирать умеренно мягкие плоды. Слишком мягкий плод может оказаться перезревшим и подгнившим. Цвет кожуры зависит от сорта: он может быть черного, фиолетового или зеленого цвета с различными оттенками. Пятен на кожуре быть ни в коем случае не должно, это может свидетельствовать о заболевании плода.

— Выбирая авокадо в магазине, обращайте внимание, чтобы у него была плодоножка или, как ее еще называют, веточка. Причем важно, чтобы она была срезана аккуратно и не повреждена. Проверить спелость авокадо вы сможете также при его очищении. У спелых плодов кожура должна легко отделяться от мякоти, — добавила эксперт.

Одним из лучших сортов авокадо является сорт Hass с характерным ореховым привкусом. Авокадо подходит для приготовления различных блюд: салатов, горячих блюд, гарниров, десертов, соусов. Также авокадо можно запечь в духовке с яйцом и сыром или приготовить из него соус гуакамоле, добавив к измельченному авокадо сок лайма, соль, томаты, перец чили, оливковое масло и зелень.

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