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Дептранс: Количество раненых в ДТП с машинами каршеринга в Москве уменьшилось
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Дептранс: Количество раненых в ДТП с машинами каршеринга в Москве уменьшилось

Вероника Кузьминова

Город

С начала 2020 года автомобили столичных каршерингов стали чаще попадать в аварии, после которых людям требуется медицинская помощь. Об этом сообщает Департамент транспорта Москвы в субботу, 24 октября.

Процент аварийности с пострадавшими вырос на 1,8 процента. При этом количество самих раненых стало меньше, чем в 2019 году, на 6,4 процента.

— Настоятельно просим тех, кто пользуется каршерингом, соблюдать ПДД, а операторов каршеринга, в свою очередь, следить за водителями и не допускать нарушений, — говорится в сообщении Дептранса в Telegram-канале.

Там уточнили, что число погибших в ДТП с каршерингом осталось на уровне прошлого года.

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