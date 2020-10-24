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Один человек погиб и один пострадал при пожаре в московской квартире
Фото: twitter.com/emercom_press

Один человек погиб и один пострадал при пожаре в московской квартире

Виктория Родимкина

Происшествия
Россия, Москва, улица Фридриха Энгельса, 7-21Карта всех событий

При пожаре в квартире в центре Москвы один человек погиб и один пострадал. Об этом сообщила пресс-служба главного управления МЧС России по столице в субботу, 24 октября.

Возгорание вещей и мебели произошло в квартире на седьмом этаже дома по адресу улица Фридриха Энгельса, дом № 7-21.

— Общая площадь пожара составила шесть квадратных метров, — передает сообщение агентство городских новостей «Москва».

Приехавшие на место спасатели ликвидировали возгорание, добавили в ведомстве.

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МЧСвозгораниепожар
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