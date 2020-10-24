Женщина и четверо детей погибли при пожаре в Якутии

Всего на ликвидацию пожара было задействовано 5 единиц пожарной техники / Фото: МЧС по Республике Саха (Якутия)

Женщина и четверо детей погибли в Намском районе Якутии при пожаре в частном доме, также один человек пострадал. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС России по региону.

В 04:43 (22:43 по московскому времени) в дежурную часть МЧС поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме в селе Крест-Кытыл. Прибывшие на место происшествия пожарные обнаружили тела женщины и четверых детей. Площадь возгорания составила 160 квадратных метров.

По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание греющего кабеля канализации.

В настоящее время проводится проверка, по ее результатам будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что один человек пострадал при пожаре на заводе сантехники в Коврове. Общая площадь возгорания составила 100 квадратных метров.

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