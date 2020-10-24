Медик пострадала в ДТП с участием машины скорой помощи на Алтуфьевском шоссе
Россия, Москва, Алтуфьевское шоссе, 56Карта всех событий
Машина скорой помощи и легковой автомобиль столкнулись на Алтуфьевском шоссе. Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщили в пресс-службе главного управления Министерства внутренних дел РФ по Москве в субботу, 24 октября.
Уточняется, что ДТП произошло в 15:30 на Алтуфьевском шоссе около дома № 56.
— Произошло столкновение машины скорой медицинской помощи и легкового авто, в результате чего медработница получила телесные повреждения, — говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что по факту аварии проводится проверка.
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