«Рад, что мне такое приписали»: Учитель прокомментировал слух о романе с Асмус

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Режиссер Алексей Учитель опроверг информацию о любовных отношениях с актрисой Кристиной Асмус. Он заявил, что рад таким слухам.

Информация об их романе появилась после выхода фильма «Китобой». Учитель продюсировал картину, а Асмус играла главную роль. Сообщалось, что их вдвоем видели у входа в ресторан на Патриарших прудах.

— Я был очень рад, что мне такое приписали, но это неправда. Кристину любят многие, я был бы рад, чтобы у нее в жизни все было хорошо, — цитирует учителя «Собеседник».

Он рассказал, что ему пришлось уговаривать Асмус сниматься в «Китобое». Актриса узнала, что ей придется участвовать в откровенных сценах, поэтому она решилась на съемки не сразу. Учитель уверен, что Кристина замечательно исполнила свою роль.

Напомним, Кристина Асмус вышла замуж за актера и юмориста Гарика Харламова в 2013 году. Вскоре у них родилась дочь Настя. В июне 2020 года пара объявила о разводе. По словам Асмус и Харламова, причина не связана с третьими лицами или скандальным фильмом «Текст», после эротической сцены в котором мужа актрисы начали травить в социальных сетях.

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