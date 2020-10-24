Рекордный суточный прирост числа заразившихся COVID-19 зафиксировали в США

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В Соединенных Штатах зафиксировали рекордный прирост числа заразившихся коронавирусом в субботу, 24 октября. За сутки в США выявили 83 757 новых случаев инфицирования COVID-19, сообщается на сайте Университета Джонса Хопкинса в субботу, 24 октября.

До этого наиболее высокий показатель числа выявленных случаев инфекции за сутки в Америке был зарегистрирован 16 июля. Тогда COVID-19 выявили у 77 362 человек за 24 часа.

На протяжении недели заболеваемость инфекцией в стране растет в Колорадо, Индиане, Монтане, Оклахоме и на Аляске.

По информации университета, в США количество заразившихся коронавирусом в стране приблизилось к 8,5 миллиона. Скончались от инфекции свыше 224 тысяч человек. По обоим показателям США находится на первом месте в мире.

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