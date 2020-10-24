Рекордное число заразившихся коронавирусом за сутки выявили в Австрии

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Новый рекорд по суточному приросту новых случаев коронавируса зафиксировали в Австрии. Об этом сообщили в пресс-службе МВД республики в воскресенье, 24 октября.

За сутки в стране выявили 3614 случаев COVID-19. Этот показатель впервые превысил отметку в 3 тысячи. В Вене выявили 970 новых случаев инфекции. Всего в стране было зафиксировано 78 029 пациентов с коронавирусом. Летальных случаев зарегистрировано 965.

На сегодняшний день свыше 1,1 тысячи человек госпитализированы, из них 175 находятся в реанимации, передает РИА Новости.

Ранее в Австрии ужесточили меры против коронавируса из-за резкого роста числа заболевших. Так, в стране есть ограничения на количество участников личных встреч и общественных мероприятий.

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