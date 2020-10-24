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Губернатор Санкт-Петербурга ушел на удаленку после возможного контакта с больным COVID-19
Фото: gov.spb.ru / Администрация Санкт-Петербурга

Губернатор Санкт-Петербурга ушел на удаленку после возможного контакта с больным COVID-19

Кирилл Николаев

Общество

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов ушел на удаленный режим работы после возможного контакта с заболевшим коронавирусной инфекцией. Об этом в субботу, 24 октября, рассказали в пресс-службе губернатора города.

Отмечается, что Беглов будет участвовать в рабочих совещаниях по видеосвязи. Данное решение было принято для защиты здоровья сотрудников администрации губернатора, сообщает ТАСС.

Ранее стало известно, что тест на коронавирус, который делал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, дал ложноположительный результат. В ближайшее время Бочкарев планирует сделать прививку от коронавирусной инфекции.

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