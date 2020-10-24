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Результат COVID-теста заммэра Москвы Бочкарева оказался ложным
В Москве прорабатываются варианты соединения Калининского и Солнцевского радиусов метро, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев / Фото: Элина Масимова, «Вечерняя Москва»

Результат COVID-теста заммэра Москвы Бочкарева оказался ложным

Вероника Кузьминова

Город

Тест на коронавирус, который делал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, дал ложноположительный результат. Об этом заявил сам глава столичного Стройкомплекса.

По словам Бочкарева, он и его подчиненные регулярно тестируются на коронавирус.

— Видимо у меня было легкое респираторное заболевание, и тест показал ложный сигнал о возможности заболеть коронавирусом. Я несколько дней находился на самоизоляции, работал дистанционно. После проведения дополнительных тестов Роспотребнадзор подтвердил, что я могу работать, опасности не представляю, коронавирусом не заболел, — цитирует Бочкарева агентство городских новостей «Москва».

Заммэра в ближайшее время планирует привиться от коронавируса. Вакцинацию, по его словам,пройдут и другие сотрудники Стройкомплекса. Бочкарев призвал москвичей тоже сделать прививку, так как это «единственный надежный способ предотвратить заболевание».

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МосквакоронавирусАндрей Бочкарев
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